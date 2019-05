The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Javi Pascual, el MVP del Font Roja, campeón de liga El equipo que ha ganado la liga de baloncesto local después de casi tres décadas es el protagonista del Tiros Libres – El NB Alcoi Mutua Levante ya tiene preparado su campus miércoles, 22 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (22/05/2019) Javi Pascual, uno de los jugadores más destacados del Font Roja, campeón de la liga local de baloncesto después de casi tres décadas, es el protagonista del programa Tiros Libres patrocinado por Mutua Levante. Javi ha sido nombrado, honoríficamente, como el MVP de la final y en Radio Alcoy explica como se desarrolló esta final y la temporada. En la liga local además ya tiene campeón de Copa, ha sido el Nirvel Profesional que ha ganado 61-60 al Círculo Industrial. Ha sido un partido que se ha decidido en el último segundo con un lanzamiento, desde una esquina y con dos jugadores encima, de Javi Sempere. El Nirvel había caído en la final de liga y ha ganado la Copa. El VI Campus Paco Doménech del NB Alcoi Mutua Levante ya está preparado. Tendrá lugar del 24 al 29 de junio en el colegio La Salle. El Campus está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2001 y 2012 que se pueden quedar a dormir, internos, o entrar por la mañana y salir por la tarde, externos. El campus tendrá entrenamientos de baloncesto a nivel técnico y táctico, dinámicas de grupo, invitados sorpresa, charlas, entrenadores externos en una másterclass, entrenamientos en inglés, ligas nocturnas, concursos, acceso a la piscina municipal, excursiones sorpresa y el obsequio de la camiseta del Campus.