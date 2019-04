The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Javi Sempere, la ilusión de un juvenil tras 30 años en la liga local El jugador del Nirvel Profesional disputa la final de la liga frente al Font Roja y está clasificado para la final de la Copa y es el protagonista de este Tiros Libres martes, 30 de abril de 2019

El protagonista de esta edición de Tiros Libres dedicada a la liga local de baloncesto Mutua Levante es el veterano jugador del Nirvel Profesional, Javi Sempere. Sempere explica como está transcurriendo la final de la liga con una primera victoria para el Font Roja y una segunda para su equipo, el Nirvel. Por lo tanto todo se decidirá en un tercer partido después de fiestas. El Nirvel también está clasificado para la final de Copa frente al Círculo Industrial. Sempere también explica como es la liga local de baloncesto en la que lleva jugando los últimos 28 años y mientras el físico le respete espera seguir vinculado a ella. Su sueño sería jugar con su hijo, quien tiene 16 años y milita en el cadete del Nou Bàsquet Alcoi. Tres han vuelto a ser los puntos de atención por parte del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante. El primero de ellos los 70 participantes en la Primavera Deportiva en su segunda edición que tendré lugar en el colegio San Vicente de Paúl durante cerca de una semana. Por otra parte, tres equipos del club han participado en el trofeo de Guardamar del Segura, infantil femenino, cadete femenino y cadete masculino. Los resultados no fueron muy positivos, pero lo importante fue participar en esta cita ante rivales importantes como el Lucentum. El cadete masculino y femenino ganaron un partido de los que disputaron y el infantil femenino no tuvo opciones. Por último, lo más importante ha sido la participación de otros tres equipos en los octavos de final de sus categorías. No tuvieron opciones el cadete masculino frente al potente Genovés ni el infantil femenino frente al Orihuela, pero sí ha pasado a cuartos el infantil masculino que eliminó con contundencia en La Vila al ganar los dos partidos por casi 40 puntos. El siguiente rival será el Enguera este fin de semana coincidiendo con fiestas. El sábado 4 a las 10 horas se jugará en Enguera, aunque se negocia para avanzar el partido ,y la vuelta se jugará el sábado 11 a las 11 horas en las Paulas.