UNIÓN ALCOYANA FS Javi Silvestre asume la presidencia del club El entrenador del equipo es ahora presidente, todavía no han decidido si seguirá como técnico miércoles, 16 de mayo de 2018 AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/05/2018) El Unión Alcoyana de fútbol sala tiene nuevo presidente. Javi Silvestre que es el actual entrenador y que ha conseguido el objetivo de la permanencia, asume ahora el cargo de la presidencia tras el cambio de junta directiva. En el programa de hoy, hemos hablado con él y con el jugador Jorge Carmona. Con ellos, hablamos de la temporada, de la actualidad de fútbol sala y de la próxima campaña, aunque se trata de una liga que comenzará por el mes de octubre, por lo que es pronto para empezar a planificar la temporada debido a que no ha terminado toda la competición. Escucha todo lo que han dicho Javi y Jorge en el programa de hoy.