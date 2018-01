Javi Verdú debuta en Segunda B con el filial del Córdoba

En Muro están muy orgullosos de logro conseguido por su paisano Javi Verdú. Desde la concejalíde Deportes han informado de su debut en la categoría de bronce delfútbol nacional.

"La constància i l’esforç per fí ha donat els seus fruits. Javi Verdú (18 de març de 1999) ha debutat amb el Córdoba de segona divisió B. La temporada passada va aplegar al Córdoba procedent del Valencia CF. Eixa mateixa temporada va començar la pretemporada amb el filial del Córdoba de segona B. Es va incorporar al juvenil, el qual va realitzar una brillant temporada, acabant a 3 punts del campió, que va ser el Málaga CF. La temporada passada no va ser menys brillant que l’anterior i va ser citat per la Selecció Andalusa sub-18, i també, per Jose Luis Oltra per a entrenar amb el primer equip del Córdoba CF. No va poder debutar per sofrir una lesió i va haver de passar per quiròfan. Aquesta temporada, ha tornat a ser cridat per Carrión per al primer equip i fa unes setmanes va debutar en el viatge que van realitzar a Murcia".

El futbolista sigue creciendo en su trayectoria deportiva.