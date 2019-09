The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Javier Llopis escribirá el Manifiesto del 9 d'Octubre y Neus Agulló presentará el acto El periodista y la actriz serán los protagonistas del acto oficial que tendrá lugar ese día en el Teatre Calderón miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El periodista Javier Llopis escribirá el Manifiesto del 9 d’Octubre y la actriz Neus Agulló presentará el acto institucional de ese día en el Teatre Calderón. Javier Llopis es licenciado por la Universitat Autònoma de Barcelona y ha ejercido como periodista durante más de 30 años. Ha estado muy vinculado a la información local en medios como Diario Información o Radio Alcoy y es uno de los responsables de la web Tipografía La Moderna. Por su parte, Neus Agulló lleva cerca de cuatro décadas dedicada a la interpretación. Se inició en la Cazuela con 17 años y su primer trabajo profesional fue en 1986 con la obra ‘Ací no paga ni Déu’ de Dario Fo. A partir de ahí ha participado en numerosas obras teatrales, películas o series.