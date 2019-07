The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Javier Sendra, designado por el PP como diputado provincial El comité ejecutivo aprueba que el alcalde de Planes vuelva a ocupar un escaño en el parlamento provincial en esta nueva legislatura martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/07/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (09/07/2019) Javier Sendra será el diputado del PP de L’Alcoià y El Comtat en la Diputación de Alicante. El comité ejecutivo provincial de los populares designó a l’alcalde de Planes para que vuelva a ocupar un escaño en el parlamento provincial. El órgano interno del PP también eligió que para la demarcación de L’Alcoià y El Comtat, como suplentes esté Rafael Serralta, alcalde de Ibi; Amalia Payà, concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcoy y María García, edil popular en Agres. Eduardo Dolón, presidente provincial del PP, expresaba que desde el partido ha creado un equipo de diputados por seguir trabajando por la provincia. "Vamos a continuar la defensa de la provincia de Alicante desde todas las instituciones. Y en este sentido, desde el Partido Popular de la provincia de Alicante hemos confeccionado un equipo de diputados que mezcla, por una parte, la experiencia y con una importante renovación para dar un impulso a la labor de apoyo a todos y cada uno de los municipios que realiza la Diputación". Tras el pleno de constitución de la Diputación, y de confirmarse el acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar en la institución provincial, se conocerá si Sendra, de nuevo, puede revalidar como a vicepresidente en la institución provincial.