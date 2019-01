The examples populate this alert with dummy content

JUICIO JOVEN PLANES Javier Sendra: "La seguridad era la de siempre, que es ninguna" Arranca el juicio contra el alcalde de Planes y vicepresidente de la Diputación por la muerte de un joven y las lesiones de otro en la Plantà del Xop de 2012 - Sendra se enfrenta a ser inhabilitado para concurrir a elecciones lunes, 21 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/01/2019) El alcalde de Planes, Javier Sendra, y el exconcejal de Fiestas del municipio, Vicente Catalá, han declarado este lunes ante el Juzgado de lo Penal número 4 en el primer día de juicio por la muerte accidental de un joven que participaba en las fiestas de la Plantà del Xop de esta localidad en 2012 y por las lesiones provocadas a otro, por la caída del chopo sobre ellos. Tanto Sendra como Catalá han reconocido que ni ese día ni en ediciones anteriores existían medidas de seguridad, de prevención de riesgos, ni ambulancia, policía o miembros de Protección Civil. Si acaso, han dicho, algún coche de la Guardia Civil que patrullaba a discreción por las fiestas de los pueblos. Lo único que se hacía era "observar si estaban bien las cuerdas y las tijeras" que se formaban con parejas de troncos para izar el árbol, ha explicado el entonces concejal. Ambos alegan que se trata de una fiesta "ancestral" y que "nunca había pasado nada". Nadie entendía que fuera peligrosa y por eso "no existía una lista de riesgos formalizada". Las medidas eran "las de siempre, que es ninguna", ha admitido Sendra a preguntas del fiscal. La familia del fallecido En un receso de la vista, la madre del joven fallecido, Bienvenida Sanchís, en declaraciones a Radio Alicante, ha pedido justicia, para que este tipo de espectáculos se ajuste a una normativa, y ha lamentado la actuación posterior de Sendra. Aquel 19 de marzo su hijo acudía por primera vez a la fiesta. Sendra también ha reconocido que en los folletos municipales la fiesta hacía alusión a bebidas alcohólicas como la "mentira", aunque ha puntualizado que el consistorio no repartió bebida alguna en un evento en el que participan tanto los llamados quintos, como niños, abuelos y familias enteras. Fiscalía pide para cada uno de ellos un año y tres meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones, mientras que los familiares del joven de 25 años fallecido solicitan dos años y cinco meses de prisión. Además de la pena de cárcel, Sendra, vicepresidente por el PP en la Diputación, se enfrenta a ser inhabilitado para concurrir a elecciones. El juicio está previsto para dos sesiones más, aunque la defensa ya ha renunciado a varios testigos. Radio Alicante. Sonia Martín