The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN Javier Sendra, nombrado diputado de Emergencias en el gobierno provincial El alcalde de Planes, del PP, asume así nuevas responsabilidades en el ejecutivo provincial que ha presentado por el presidente Carlos Mazón sábado, 27 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (26/07/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (26/07/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2019) El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha dado a conocer las delegaciones de los diputados que conformarán el equipo de gobierno en los próximos cuatro años, integrado por 14 del Grupo Popular y 2 de Ciudadanos. En este equipo está Javier Sendra, como diputado de Emergencias. El alcalde de Planes, del PP, asume así nuevas responsabilidades en el ejecutivo provincial que ha sido anunciado por la máxima autoridad de la Diputación, Carlos Mazón, que estará acompañado por las vicepresidentas Julia Parra, de Ciudadanos, y Ana Serna, del PP. Mazón, que asume directamente también el área de Turismo, ha destacado la “ilusión” con la que el nuevo equipo inicia esta etapa “conscientes del reto que tenemos, no solo del contexto que nos envuelve en estos momentos sino con las luces largas puestas para una legislatura que se promete apasionante y en la que nos vamos a dedicar a defender la provincia de Alicante y a promocionarla y proyectarla de la mejor manera posible”. El ejecutivo provincial está integrado por los 14 diputados del PP y los dos de Ciudadanos. Adrián Ballester asume la portavocía del equipo de gobierno, así como el área de Imagen y Promoción Institucional, Oficina de Proyectos Europeos, Informática y Telecomunicaciones, Innovación y Agencia Digital, Gestión Documental y Registro, mientras que el área de Infraestructuras y Asistencia a Municipios recae en Javier Gutiérrez. Por otra parte, Juan De Dios Navarro ostentará las áreas de Contratación, Residentes Europeos, Cooperación y Voluntariado y Alejandro Morant asume la responsabilidad en Carreteras y Vías, Conservación de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil. El área de Servicios Sociales e Igualdad y Juventud recae en Mª Carmen Jover, mientras que la de Deportes es para Bernabé Cano, al tiempo que Arquitectura y Hogar Provincial lo asume Juan Francisco Pérez Llorca. La diputada María Gómez García dirigirá Patrimonio, Secretaría, Intervención, Tesorería, Contencioso y Responsabilidad Patrimonial y Recursos Humanos. El area de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos Urbanos pasa a ser responsabilidad de Miguel Ángel Sánchez. Asimismo, Presidencia, Economía y Régimen Interior es asumida por Eduardo Dolón, mientras que Emergencias recae en Javier Sendra. Juan Bautista Roselló se hará cargo del Centro Doctor Esquerdo, Familia e Instituto Pedro Herrero y Sebastián Cañadas dirigirá Desarrollo Económico.