GASTRONOMÍA Javier Talens nos habla de la Semana Marinera del Restaurante Lolo Será del 3 al 7 de junio con cinco propuestas para chuparse los dedos que irán desde la fideuà de atún al caldero marinero o el gazpacho de bogavante viernes, 31 de mayo de 2019 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/05/2019) El Restaurante Lolo tiene prevista la Semana Marinera que tendrá lugar del 3 al 7 de junio. En ella podremos degustar platos como la fideuà de atún de Ijada con tellinas el lunes 3, el caldero marinero el martes 4, el meloso de raya con zamburiñas el miércoles 5, el rossejat de rape, sepia y gambas del jueves 6 o el gazpacho de bogavante del viernes 7. Uno de los cocicneros del equipo de Juan Manuel Alonso 'Lolo', Javier Talens, quien lleva casi 38 años trabajando con Lolo, nos da detalles de esta programación gastronómica y nos explica el secreto del éxito del restaurante Lolo en estas prácticamente cuatro décadas. Para eso ha dejado los fogones por unos instantes y ha venido hasta Radio Alcoy.