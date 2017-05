The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS Javier Tormo y Pedro Rodríguez ganan la tercera START UPV Los premios pretenden incentivar el emprendimiento entre el alumnado y titulados del Campus de Alcoy miércoles, 31 de mayo de 2017 La Sala Multiusos del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València, ha acogido la entrega de premios de la III edición del Concurso START UPV Campus d’Alcoi. Los premios sirven para incentivar el emprendimiento entre el alumnado y titulados del Campus así como incentivar el uso del Espacio START UPV Campus d’Alcoi sito en el Ágora. En la edición de este año, han participado 13 proyectos. El primer premio dotado con 800€, ha recaído en el proyecto SENCORP de Javier Tormo y Pedro Rodríguez, consistente en el diseño, fabricación, e implementación de sistemas, dispositivos y plataformas de teleoperación, teleasistencia y telerobótica. El segundo finalista consistente en 500€, ha sido el proyecto de Juan Jesús Izquierdo – Albumes Interactivos con Realidad Aumentada. El tercer finalista consistente en 300€, ha sido proyecto Secador Corporal Oculus de Oscar Morera y el cuarto finalista consistente en 200€, ha sido para proyecto de Carrers de Carlos Guerrero. Ha habido dos quintos premios consistentes en 100€ para cada premiado, para los proyectos ARRIVAL.com de Javier García y JOY ROBOTS de Sergio Pérez. A la entrega acto han asistido José Millet Roig, vicerrector de Emprendimiento y Empleo de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Ignacio Torregrosa López, director del Campus d’Alcoi de la UPV y Vicent Sanchis, director de Ágora en representación del Ayuntamiento de Alcoy. El concurso START UPV Campus d’Alcoi está organizado por el Campus d’Alcoi de la UPV y el Instituto Ideas de la UPV, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, y tiene por objeto premiar iniciativas emprendedoras con ideas de negocio innovadoras y viables, con perspectivas de constitución. El objetivo de la convocatoria es fomentar, apoyar e impulsar el espíritu emprendedor y la innovación en la comunidad universitaria UPV, para hacer emerger nuevas ideas de negocio que ayuden a renovar los mercados, desarrollar y fortalecer las relaciones universidad-entorno empresarial. Los premios sirven para incentivar el emprendimiento entre el alumnado y titulados del Campus así como incentivar el uso del Espacio START UPV Campus d’Alcoi sito en el Ágora. Para ello se pretende estimular y contribuir a que las ideas aportadas, se puedan convertir en oportunidades de negocio viables que aporten un valor añadido al mercado. Se trata de apoyar ideas innovadoras y tecnológicas susceptibles de convertirse en empresas viables.