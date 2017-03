The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Jazz en femení Amb motiu del Dia de la Dona Eva Romero i Ramón Cardo Quartet porten la seua música a Alcoi (20.15 hores) miércoles, 08 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (08/03/2017) Aquest dimecres es commemora el Dia internacional de la Dona, una efemèrides que el Jazz Club El Mussol, amb la col·laboració del Col·lectiu 8 de març, celebra amb un recital d'Eva Romero i Ramón Cardo Quartet a la cafeteria Casablanca (20.15 hores). Al programa quinzenal sona la música de Fabio Miano i Carles Gonzálbez i la de Mauri Sanchis, que va actuar el 3 de març al teatre Principal.