JAZZ CLUB EL MUSSOL Jazz per a tots els gustos El grup Swing 26 arriba a Alcoi (dijous, 20.15 hores) de la mà del Jazz Club El Mussol, que destaca la recent actuació de Guillem Arnedo & Celeste Alías miércoles, 05 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (05/04/2017) La música i la veu es fusionen en el nou programa del Jazz Club El Mussol. Escoltem a Jacobo Blanes, un dels membres del grup Swing 26, que actua aquest dijous a la cafeteria Casablanca (20.15 hores). També parla al programa Guillem Arnedo i Celeste Alías, que han presentat recentment el seu nou disc a Alcoi. A més, sonarà la música de la Ciutat Big Band i de la imprescindible Ella Fitzgerald, que el pròxim 25 d'abril haguera complit 100 anys.