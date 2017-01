The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Jazz en el Principal El Teatre Principal presenta su nueva programación trimestral, con 13 actividades, entre las que destaca la actuación de Mauri Sanchis Trio, el 3 de marzo miércoles, 18 de enero de 2017 Trece espectáculos para disfrutar en enero, febrero y marzo. El Teatre Principal continúa en su apuesta por deleitar al público infantil y familiar. Las actividades previstas para la agenda trimestral del espacio comienzan este domingo, 22 de enero, con un espectáculo de magia. El relevo lo tomará la versión de Joan sense por, el 28 de enero. No obstante, la música es la que marca la nueva programación del Principal: Arthur Caravan, Amigos de la Música y el String Sextet de Budapest, acompañan a la propuesta destacada: el jazz de Mauri Sanchis, que hará vibrar al Principal el 3 de marzo. El fuerte de la oferta trimestral del Principal, que concluye a finales de marzo, lo completa la obra Las madres presas, con una gran puesta en escena a cargo de la actriz Pilar Martínez.