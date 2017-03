The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Jazz, sostenibilidad y teatro Tragaluz avanza el programa de actividades del fin de semana jueves, 02 de marzo de 2017 Abordamos un nuevo fin de semana donde poder escoger qué hacer con nuestro tiempo libre. Viernes, 3 de marzo Hay una conferencia del escritor José María Zavala, a las 20 horas, en la iglesia de San Vicente y San Antonio de Alcoy. Además, teatro, Centellas en el sótano del museo, de Alberto Miralles, a las 20 horas, en el Centre Cultural. Para acabar, música jazz con Mauri Sanchis a las 21 horas, en el Teatre Principal. Sábado, 4 de marzo Se inauguran les Jornades per a la Sostenibilitat de Muro a las 11 horas, en la sala de exposiciones del Arxiu Municipal. Además el escritor Jordi Raül Verdú presenta L’últim llop de la Serrella, por la tarde, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura de Benilloba. Media hora antes, en el Teatro Calderón de Alcoy la agrupación El Trabajo trae La generala, a las siete horas. Domingo, 5 de marzo Continúan les Jornades per a la Sostenibilitat con la X Trobada d’intercanvi de llavors tradicionals. Fira de la Terra, a las 11 horas, en Turballos. Además destacamos la presentación de La carabassa Tomasa, de Xaro Navarro y taller de manualidades, a las 11.30 horas. Otra propuesta interesante: ecoexperiencia en la sierra Mariola. Excursión didáctica por el parque natural. 9.30 horas. Salida desde la Font de Mariola.