The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Jesucristo Superstar regresa a Alcoy 43 años después Amigos de la Música programa para el 7 de marzo en el Teatro Calderón el musical que popularizó en castellano Camilo Sesto jueves, 24 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/10/2019) El musical Jesucristo Superstar, que popularizó en castellano Camilo Sesto, regresa a Alcoy 43 años después La Asociación Amigos de la Música pondrá en escena una producción propia el próximo 7 de marzo en el Teatro Calderón. Para ello ha adquirido los derechos para interpretar la obra con la música original de Andrew Lloyd y en versión castellana de Jaime Azpilicueta e Ignacio Artime. Una versión diferente a la de hace 43 años en Alcoy, que fue con música en directo y play back. Alfonso Jordá, presidente de la asociación y Miguel Ferrándiz, directivo han avanzado esta función en la presentación de la temporada que arranca este domingo. La representación coincide con el 50 aniversario de la primera grabación popularizada en la década de los setenta.