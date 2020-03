The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Jesucristo Superstar resucita la memoria de Camilo Sesto en Alcoy El presidente del club de fans, Gilberto Molina, explica en Radio Alcoy las actividades previstas - Documental, este viernes, exposición, ruta, comida y musical, este sábado y visita al Cementerio, este domingo jueves, 05 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/03/2020)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/03/2020) El presidente del Club de Fans de Camilo Sesto de Alcoy, Gilberto Molina, ha visitado Radio Alcoy para explicar todos los detalles relacionados con tres días con numerosas actividades relacionadas con la figura de Camilo Sesto con motivo de la resposición del musical Jesucristo Superstar de este sábado. El dia anterior, este viernes, se proyectará un documental relacionado con este musical en el IVAM CADA Alcoi. El sábado habrá una ruta y una exposición con 81 cuadros con Camilo como protagonista, que concluirá con una comida en la filà Cordón. Por la tarde, se celebrarán las dos representaciones a cargo de la Asociación Amigos de la Música en el Teatre Calderón, con Ángela Carrasco en el reparto como Maria Magdalena 45 años más tarde y por último, domingo, habrá otra ruta por el Cementerio que acabará en el lugar donde el cantante está enterrado. También el concejal de Cultura, Raül Llopis, explicó en Radio Alcoy detalles sobre el documental que se proyectará este viernes en el salón de actos del IVAM CADA Alcoi en dos sesiones.