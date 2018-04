The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Jesús arranca su Calvario en Alcoy Tras el paso del Miércoles Santo, el más antiguo de Alcoy, este jueves llega la procesión del Silencio miércoles, 28 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La cofradía de Cristo Yacente ha puesto en escena este Miércoles Santo el calvario de Jesús. Los devotos han cumplido con los catorce rezos del Vía Crucis, rememorando las estaciones de la pasión de Cristo que se recuerdan en esta procesión, el paso más antiguo de todos los que procesionan en la Semana Santa de Alcoy. La procesión ha arrancado a las 20.30 horas desde la iglesia de San Mauro y San Francisco. La comitiva ha ido parando en cada una de las estaciones, marcadas como el año pasado por 14 banderolas que abrían la procesión. Los cofrades han llevado, a ritmo de dolçaina y tabal, el paso del Cristo crucificado, el más antiguo de Alcoy. La Semana Santa continúa este jueves con la procesión del Silencio, organizada por la cofradía del Cristo Agonizante. La procesión comienza a las 21.00 horas desde la parroquia de San Vicente.