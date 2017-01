The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO "Jesús Raduán fue un visionario" El director de Radio Alcoy, Juan Jordá Raduán, analiza la evolución de EAJ12 desde su fundación, en 1931, a los modernos formatos de difusión que ofrece internet jueves, 12 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/01/2017) Radio Alcoy celebra su 85 aniversario. Desde su fundación, el 20 de noviembre de 1931, se ha convertido en el acompañamiento cotidiano de la vida en Alcoy y comarca. La entrevista a Juan Jordá Raduán, director de Radio Alcoy es el punto de partida de una serie de programas sobre la evolución de EAJ12 desde su fundación, por parte de Jesús Raduán Pascual, a los modernos formatos de difusión. "Jesús Raduán fue visionario". El director de Radio Alcoy hace referencia al 75 aniversario y la edición del libro sobre la historia, la relación de la emisora con la la composición musical de Guti Cárdenas sobre la I República y que forma parte de la discoteca de Radio Alcoy. "Tenemos algo más de 90.000 discos recopilados". Radio Alcoy ha sido el acompañamiento, no sólo musical sino también social e informativo. En la entrevista aborda algunos de los hitos y que son referencia en su fonoteca como la apertura del túnel del Preventorio con las declaraciones grabadas de Don Cirilo, la entrevista a la eurodiputada alcoyana Carmen Llorca, o el discurso del Rey Juan Carlos I en su visita a la ciudad. Además de entrevistas e información Radio Alcoy se ha caracterizado por sus espacios dedicados al ocio con Radio Novelas, como Ama Rosa o Lucecita y programas especiales de música. La publicidad y los contenidos comerciales ocupan un destacado capitulo en la historia de esta emisora, junto a sus jingles y sintonías identificativos, de los que también habla Juan Jordá en la entrevista. Finaliza con la presentación de los nuevos formatos que a través de OM, FM e internet caracterizan la radio actual.