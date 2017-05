The examples populate this alert with dummy content

CONTESTANO Joaquín Giménez nuevo entrenador rojillo Llega de entrenar al Alcoyano Juvenil en liga Nacional lunes, 29 de mayo de 2017 Tras la marcha de Juanjo Martínez, el Contestano ha presentado a su nuevo entrenador. Se trata de Joaquín Giménez, un conocido en Alcoy por su trayectoria en el Alcoyano Juvenil, la temporada pasada salvó al equipo en liga Nacional. Entre otros equipos fue entrenador del Jove Español en Tercera División y esta será la primera vez que entrene a un equipo de Preferente. El objetivo no es otro que la permanencia. Con respecto a la plantilla, el equipo rojillo no presentará muchas novedades para la próxima campaña. Se pretende que jugadores de la casa vuelvan de sus respectivos equipos para reforzar la plantilla. Joaquín Giménez estará acompañado en el cuerpo técnico por el segundo, Javier Anchuela y el preparador físico Adrián Ferrer.