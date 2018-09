Joaquin Martí i Natalia Gurchekova guanyadors de la cursa

Aquest passat diumenge 23 de setembre s’ha celebrarà la XIX Pujada al Montcabrer la cursa s’ha desenvolupat amb una nombrosa participació de corredores i corredors on a banda del que suposa salvar els 1.000 metres de desnivell per arribar al cim del Montcabrer, els participants han tingut que lluitar contra el inusual calor d’aquests dia, cosa que ha fet que completar el recorregut haja tingut molt més mèrit.

La classificació ha quedat deixant com a guanyador de la cursa a Joaquin Martí del Trivici Team, seguit per Jose Antonio Mena del Trail Villena i en tercer lloc Alfonso de Moya del Mobel Automenor. En fèmines no ha hagut sorpreses i Natalia Gurchekova del Marathon Crevillent s’ha alçat en el més alt del pòdium seguida de Núria Orta del Soc-Run i Davinia Cardona del Trail llutxent.

Al Segon Campionat Local de Cursa de Muntanya Pujada al Montcabrer el campió ha sigut Jorge Vicedo, seguit per Oscar Sanchis i Ion Eduard Lobodan i en dones la campiona ha sigut Núria Orta i segida de Montse Martínez i Jessica Mataix.

El proper any la cursa celebrarà la XXena edició sent la prova de curses de muntanya més antiga de la Comunitat Valenciana per la quan cosa ja estem preparant novetats per aquesta celebració.