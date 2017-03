The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Jocs de jazz Quatre col·legis de la comarca coneixen la història del jazz al Centre Cultural - Guillem Arnedo i Celeste Alías porten la música de Hammerstein a Alcoi (dijous, 20.15 hores) miércoles, 22 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (22/03/2017) Ben farcit de continguts arriba el programa quinzenal del Jazz Club El Mussol. La música d'Eva Romero ompli de suggeridors sons els primers minuts del programa. L'experiència educativa al Centre Cultural amb les sessions de Jocs de Jazz és altre dels arguments, juntament amb un avanç de l'actuació que Guillem Arnedo Band & Celeste Alías ofereixen aquest dijous a la cafeteria Casablanca (20.15 hores).