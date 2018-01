The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Joe Pask busca financiación para su nuevo trabajo a través del crowdfunding El cantautor alcoyano Josu Miró prepara el que es su primer LP, un total de 11 piezas, que verá la luz la próxima primavera - El verkami de 'Salt' propone diversas maneras de colaborar como mecenas a través de un guiño a la gastronomía de la terreta lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2018) Faltan 9 días para que Salt, el proyecto más personal de Josu Miró, se convierta en realidad. El que es el primer LP del joven emergente Joe Pask, se ha apoyado en un verkami que ya cuenta con el apoyo de 54 mecenas y que está al 65% de conseguir la financiación que busca, 2.000 euros. La consagración del artista alcoyano pasa por un viaje por el powerpop de los noventa de la mano de su productor, Blai Antoni Vañó. ¿Cómo colaborar? A través de diferentes aportaciones de crowdfunding, que llevan el nombre de productos típicos de la gastronomía de la terreta, como se puede ver en su verkami. Salt consta de 11 piezas y verá la luz esta primavera. ¿Le echamos una mano?