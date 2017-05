The examples populate this alert with dummy content

RUGBY Jonathan Infante convocado por la selección Española El jugador del Club de Rugby Muro disputará el partido que jugarán las selecciones sub 21 y la absoluta en Italia miércoles, 31 de mayo de 2017 El jugador Jonathan Infante ha sido convocado por la selección Española de rugby league para disputar el partido que jugarán las selecciones sub 21 y la absoluta en Italia. El seleccionador no tuvo ninguna duda ante el papel desarrollado con la selección Valenciana al marcando 2 ensayos y siendo el jugador decisivo en el partido ante la selección Madrileña. El club felicita a los jugadores seleccionados y al resto de jugadores por el trabajo bien hecho. Es un momento muy bonito para el club ya que empiezan a brollar los esfuerzos de nuestras gente y el trabajo bien hecho. El pasado sábado fue convocado nuestro jugador Jonathan Infante para jugar el trofeo de STATEOFORIGIN de rugby league con la selección Valenciana, el encuentro lo disputaron en el campo de Hortaleza (Madrid )ante la selección Madrileña. El resultado fue favorable para los nuestros que se llevaron el trofeo con muy buen resultado (12-16). Nuestro jugador volvió a los entrenamientos del club con muy buenas sensaciones y con muchísimas ganas de seguir creciendo. Por otra parte el próximo 10 de junio la selección española Sub21 disputará un amistoso en Italia donde tenemos 3 jugadores convocados para el partido, los jugadores convocados son Ángel Gonzalbez, Nacho Álvarez y Dani Marco, tres chavales con una gran proyección dentro de nuestro club y con muchísimas ganas de enfrentar el partido como jugadores de la selección Española de rugby league. También os queríamos comentar que el próximo 17 de junio estamos organizando un torneo de Rugby Seven donde participan 5 equipos, los equipos son: Club de rugby Ontinyent, Club de rugby Caudete, Club de rugby Hellin, Club de rugby Las torres-Cieza y como no el Club de rugby Muro. El torneo dará comienza a las 10horas donde estaremos dando espectáculo y muy buen ambiente hasta pasadas las 20h. También organizaremos un torneo de pateadores donde buscaremos la mayor habilidad de nuestros invitados.