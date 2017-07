The examples populate this alert with dummy content

ÓPERA Jordi Bernàcer se cita con Plácido Domingo en Italia El 21 de julio, el director alcoyano dirigirá una gala de romanzas y zarzuelas junto al prestigioso cantante de ópera Plácido Domingo en el anfiteatro de La Arena de Verona, en Italia jueves, 20 de julio de 2017 El director alcoyano Jordi Bernàcer dirigirá una zarzuela junto a Plácido Domingo en Italia. El 21 de julio, el director cuenta con una cita de excepción: La Arena de Verona acogerá una gala con las más famosas romanzas y dúos de zarzuela con Plácido Domingo como protagonista y Bernàcer a la batuta. Durante los meses de julio y agosto Bernàcer se encuentra en Italia para dirigir dos de los festivales operísticos de verano de mayor tradición de toda Europa. El pasado 12 de julio Bernàcer se puso al frente de la Orquesta y Coro de La Arena de Verona para su debut oficial en el teatro con la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. Las representaciones continuaron los días 15 y 18 del mismo mes, y será el próximo 9 de agosto cuando esta producción baje el telón. Los días 20, 27 y 30 de julio, y el 1 y 4 de agosto, el director alcoyano va a debutar también con la Orquesta y Coro del Teatro de la Ópera de Roma con la ópera Carmen, de Bizet, en el escenario de las romanas Termas de Caracalla.