LITERATURA Jordi Botella demana la publicació de l’obra completa de Joan Valls L'escriptor i professor parla en Radio Alcoy de la figura del poeta, abans de presentar un llibre de Josep Lluís Santonja sobre Valls lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/02/2019) El professor, recentment jubilat, i escriptor, Jordi Botella, farà la presentació el dimecres 20 de febrer del llibre de Josep Lluís Santonja ‘Joan Valls i la recuperació literària a Alacant’ en el Centre Cultural Mario Silvestre a les 19'45 hores. Botella és un dels grans coneixedors de la vida de Valls i també forma part del jurat del Premi de Poesia d’Amics de Joan Valls, que prompte donarà a conèixer el guanyador. Jordi Botella explica en aquesta entrevista en Radio Alcoy alguns dels aspectes de la vida de l’escriptor i poeta alcoià del que fa una petició per damunt de totes “qui tinga ganes de llegir la seua obra completa ho té difícil perquè no està publicada”. L’escriptor lamenta que una vegada passat l’any de Joan Valls no s’haja fet avant aquesta iniciativa. Encara que no avança detalls, té nombrosos projectes en ment en aquesta nova ‘vida’ de jubilat després de prop de 40 anys de professor de l'institut Pare Vitòria. Per això també ens explica detalls de la revista Eines, que publica aquest centre, i que en aquesta edició s'ha dedicat als mitjans de comunicació locals.