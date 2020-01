The examples populate this alert with dummy content

ESQUÍ Jordi Cascant se impone en una carrera de esquí cross en Francia El joven esquiador alcoyano se encuentra estudiando en Burdeos y en esta competición representó a su universidad - En Radio Alcoy hemos hablado con él vía telefónica y nos ha hablado sobre su trayectoria y sus proyectos actuales viernes, 31 de enero de 2020 También hay alcoyanos que destacan en la modalidad de esquí. Jordi Cascant pese a tener solo 21 años -cumple los 22 en marzo- ya tiene a sus espaldas una amplia trayectoria en el mundo del esquí que le ha llevado a estar interno en un centro de alto rendimiento de esta modalidad en Jaca e incluso viajar a Estados Unidos, en concreto a Búfalo, siempre respaldado por su padre y por toda su familia. En la actualidad es entrenador de esquí y estudia en territorio francés la carrera de Ingeniería Industrial. Radio Alcoy le ha sacado literalmente de la biblioteca de su universidad para poder hablar un poco con él sobre su trayectoria y sus proyectos de futuro. Destaca en su actualidad su victoria reciente en una modalidad del esqui llamada esquí cross en plenos Alpes franceses en la que se impuso pese a ser la primera vez que la practicaba. De este triunfo y otros aspectos más nos habla en esta charla.