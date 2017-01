The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN Jordi Ortiz analiza la figura de la primera alcaldesa La obra y el contexto del mandato de Matilde Pérez Molla, al frente del Ayuntamiento de Cuatretondeta, forma parte de un libro y documental que se presentará el próximo octubre jueves, 26 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/01/2017) El historiador Jordi Ortiz analiza en su próxima obra la figura de la primera alcaldesa de la historia de España, Matilde Pérez Mollá, que gobernó en Quatretondeta entre 1924 y 1930. "Cómo se produjo su mandato y el contexto en el que se desarrolló en la localidad de Quatretondeta" es el objeto de la nueva investigación que está desarrollando Jordi Ortiz junto a Sergio Pastor, Víctor Baldó y Jordi Domenéch. El trabajo, que editará Luhu, verá la luz el próximo 27 de octubre, fecha en que se conmemora la toma de posesión de Matilde Pérez Molla como primera alcaldesa de España. La obra se completará con un documental aportará "caracter divulgativo". Esta edición es uno de los trabajos que avanza Jordi Ortiz en la entrevista concedida a Radio Alcoy dentro del ciclo de Jóvenes Creadores, que promueve la Concejalía de Juventud. Ortiz avanza otro proyecto y que culminará con la edición de un ensayo divulgativo sobre la figura del político del PSOE, Pedro Zerolo y activista defensor de los derechos de los homsexuales.