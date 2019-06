The examples populate this alert with dummy content

GALARDÓN Jordi Peidro gana el Premi València de novela gráfica Con su obra 'La era de Acuario' en la que narra un viaje en el Transiberiano y a la vez un viaje interior de forma divertida - 'Esperaré siempre tu regreso' ya tiene versión francesa que se une a la alemana viernes, 28 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2019) El escritor e ilustrador alcoyano Jordi Peidro, columnista de Radio Alcoy, ha sido el ganador del Premi València 2019 entregado por la Diputación de Valencia, la Institución Alfons el Magnànim y el Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. Peidro ha ganado en la sección de novela gráfica por su obra La era de Acuario. Estos premios tienen otros apartados como poesía, narrativa, ensayos… En el caso de la novela gráfica es su segunda edición. El autor se ha mostrado sorprendido por este galardón puesto que el proyecto que él había presentado no tenía en principio claro que cumpliera las normas del concurso. La entrega del galardón será el 18 de octubre en el Centre del Carme de Cultura Contemporània de Valencia. La editorial Andana se encargará de editar en valenciano la novela gráfica que aún está en proyecto y para la que el autor alcoyano tiene seis meses para acabarla según está previsto en las bases. En castellano será otra editorial la que saque esta obra a la luz. La era de Acuario está ambientada durante un viaje en el Transiberiano del protagonista, que a su vez hace un viaje interior, pero de forma divertida. La técnica de las viñetas está inspirada en los dibujos animados de los años 50. Además Peidro también ha recibido otra buena noticia y es que otra de sus novelas gráficas, Esperaré siempre tu regreso tiene también versión en francés, que se une a la que ya estaba en alemán. Además Peidro estará en la Feria de la literatura de Berlín en septiembre, promocionando la obra en alemán que lleva por título Mauthausen.