GALARDÓN Jordi Peidro, ganador del premio de teatro breve Evaristo García El certamen está organizado por la Diputación de Alicante y cumple su vigésima edición - La obra 'Dos mons' será representada en el Teatro Arniches de Alicante el viernes 29 a las 20 horas por Bolos Teatre jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/11/2019) El escritor alcoyano Jordi Peidro ha sido el ganador del Premio de Teatro Breve en valenciano Evaristo García que organiza la Diputación de Alicante con la obra ‘Dos mons’. La obra será representada hoy viernes a las 20 horas en el Teatro Arniches de Alicante y llevada a escena por Jordi y Alejandro Peidro Puchades, hijos del autor, mientras que la dirección corre a cargo de la madre de ambos y esposa del galardonado, Pepa Puchades, dentro de la compañía teatral Bolos Teatre. Jordi Peidro ha mostrado su satisfacción por este premio, mientras que la responsable de Cultura de la Diputación Provincial, Julia Parra, ha invitado a acudir a la representación, asistencia que será gratuita. Con Peidro, tres han sido los autores alcoyanos ganadores tras Ximo Llorens en el 2000 y Fernando Andrés Anduix 'Mambo' en 2002, los dos vinculados a Bolos Teatre. El galardón cumple 20 ediciones, está dotado con 3.000 euros y en esta edición se han presentado 16 trabajos.