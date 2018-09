The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Jordi Peidro lleva a Alemania y Austria el Mauthausen alcoyano El dibujante presenta su novela ilustrada, 'Esperaré siempre tu regreso', en el lugar donde todo comenzó, una experiencia basada en la historia del alcoyano Paco Aura en el campo de concentración nazi sábado, 29 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (27/09/2018) Hay historias que la mente no permite cerrar con tanta facilidad. Otras, tras años y años, logran cerrar el círculo, lógicamente, volviendo al punto de partida donde comenzaron, pero desde otra perspectiva. Algo de estas características ha sucedido con la historia del alcoyano Paco Aura, superviviente del campo de concentración de Mauthausen. Tras correr de boca en boca, un buen día dio con el ingenio del dibujante Jordi Peidro, que decidió crear la novela gráfica Esperaré siempre tu regreso, la historia de Aura llevada al cómic. Lo que comenzó como una simple aventura, un homenaje a la valentía de Aura, llegó a Viena, concretamente a la editorial BahoeBooks, que se mostró muy interesada en traducir al alemán lo que es parte de su historia silenciada. El punto de inflexión clave para que la novela viaje, el próximo lunes, por las grandes librerías de Austria, Alemania y Suiza, incluida la del pueblo de Mauthausen, donde todo comenzó.