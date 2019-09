The examples populate this alert with dummy content

NOVELA GRÁFICA Jordi Peidro participa en el Festival Internacional de Literatura de Berlín Ha hablado sobre la versión alemana de 'Esperaré siempre tu regreso' bajo el título de 'Mauthausen' - El día 1 de octubre acudirá a Hamburgo invitado por el Instituto Cervantes martes, 24 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/09/2019) El escritor e ilustrador alcoyano Jordi Peidro ha representado a España en el 19º Internationales Literaturfestival, Festival Internacional de Literatura, de Berlín. En el día dedicado a la novela gráfica, Peidro ha hablado sobre 'Mauthausen', la versión en alemán de 'Esperaré siempre tu regreso', que habla sobre la vida de Paco Aura, especialmente ubicada durante su estancia en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Además el 1 de octubre regresará a tierras alemanas para participar en el IX Salón Internacional de Novela Gráfica de Hamburgo, invitado por el Instituto Cervantes, junto a representantes de los institutos de cultura de Francia, Italia y Alemania. De todo ello hemos hablado con Peidro.