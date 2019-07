The examples populate this alert with dummy content

SERIE Jordi Peidro Puchades rueda Los cuentos de Candyland El joven director y guionista, junto a parte de su equipo, visitan Radio Alcoy y explican el proceso para dar forma a esta producción martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (02/07/2019) Jordi Peidro Puchades lleva la cultura en la sangre. Es hijo del escritor e ilustrador Jordi Peidro y de la actriz Pepa Puchades. Peidro ha puesto en marcha un ambicioso proyecto. Se trata de rodar una serie de unos pocos capítulos de lleva por título 'Los cuentos de Candyland'. La grabación la está realizando en su mayoría en nuestra ciudad y ha venido a Radio Alcoy para explicar este proceso. Jordi ha venido acompañado de parte de su equipo, Ana Cervera, Mónica Iranzo y Paula Arlandis, encargadas de diferentes aspectos de la producción como las imágenes o el diseño. Las dificultades económicas son el principal obstáculo con el que se están encontrando y en esta entrevista piden ayuda para poder terminar el proyecto, que ya tienen bastante avanzado.