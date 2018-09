The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONS MUNICIPALS Jordi Pla elegit candidat a l'alcaldia de Cocentaina El regidor nacionalista ha estat escollit per unanimitat de l’assemblea del Col.lectiu 03820-Compromís lunes, 17 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Col·lectiu 03820-Compromís ha presentat el que serà el seu cap de llista per a les pròximes eleccions municipals. Serà Jordi Pla, actual regidor a l’Ajuntament des de les eleccions del 2015. És el primer partit que presenta el seu candidat a 9 mesos vista de la propera contesa electoral. La decisió del canvi de candidat va ser votada per unanimitat en la darrera assemblea general de la coalició que tingué lloc el passat 14 de setembre. D’aquesta forma, Pla assumeix el relleu d’una forma tranquil·la, natural i ordenada. “Em presente amb la intenció de ser el pròxim alcalde de Cocentaina”, ha afirmat Pla. “Assumisc amb molta il·lusió i responsabilitat l’encàrrec. És per a mi un somni tenir la possiblitat de gestionar el futur del meu poble. Confie en les possibilitats del futur de Cocentaina i espere guanyar-me la confiança dels contestans i contestanes”, ha afegit el candidat a l’Alcaldia. Pla ha explicat que el Col·lectiu 03820 – Compromís és l’alternativa viable i de trellat perquè Cocentaina tinga un canvi polític després de 39 anys de govern del Partit Socialista. A més a més, ha anunciat que conformarà una candidatura transversal de poble per a reflectir de la millor forma al conjunt de la societat contestana. També ha remarcat que la prioritat de la coalició és fer una Cocentaina millor i amb futur. Per finalitzar, Jordi Pla fa una crida a tots els contestans i contestanes a que acudisquen a l’acte de presentació oficial del candidat a alcalde de Cocentaina, el proper dissabte 29 de setembre, al Centre Cultural El Teular, a les 7 de la vesprada.