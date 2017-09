The examples populate this alert with dummy content

GALARDÓN Jordi Raül Verdú gana el premio Bernat Capó ‘Contalles de iaios i iaies’, repasa cuentos populares recopilados por el escritor alcoyano durante más de 25 años sábado, 30 de septiembre de 2017 El escritor Jordi Raül Verdú (Alcoy, 1960) ha ganado el premio Bernat Capó de difusión de la cultura popular por su obra Contalles de iaos i iaies, una recopilación de cuentos trasdicionales. El galardón, concedido este viernes, está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra por parte de Edicions del Bullent. El trabajo ganador es una recopilación de 30 cuentos recogidos a lo largo de 16 localidades y 5 comarcas valencianas. Verdú ha contado con 17 informantes de una media de 70 años y 20 colaboradores. Las piezas recogidas son “un reducto del pasado, testigos de una vida diferente, de un ambiente rural y de una antigua manera de vivir”, señala la organización en un comunicado. El autor destaca de esta obra “la riqueza léxica y el uso paremiológico, por ejemplo, que están más depurados y son más ricos y variados” que trabajos anteriores. “Como cada vez me cuesta más encontrar cuentos nuevos o versiones repetidas interesantes por donde me muevo normalmente en este recopilatorio he tenido que ir a seis pueblos donde no había ido antes, a pesar de los 26 años que llevo buscando y grabando narraciones orales, especialmente cuentos ", ha declarado. El jurado lo formaban por Joan Seguí (conservador del Museu Valencià d’Etnologia), Nuria Sendra (editora de Edicions del Bullent) y Gil-Manuel Hernández (profesor de sociología y antropología social de la Universidad de Valencia).