PUBLICACIONS Jordi Raül Verdú ja té preparat el seu quint llibre de 2019 El presentarà divendres 28 en Detroit Llibres, porta per nom i parla de les seues experiències en els seus viatges al llarg del món amb el format de llegendes urbanes lunes, 10 de junio de 2019 L'escriptor Jordi Raül Verdú no para. L'any passat va presentar 10 llibres i aquesta ja en porta 4. En pocs dies presenta el quint. Es tracta d'una recopilació de les seues experiències en els seus diferents viatges al voltant del món com Estats Units o Canadà. També ha recordat un premi que va rebre l'any passat a la divulgació literària i també ha parlat de futurs projectes com un llibre sobre l'autor de Paquito El Xocolatero' Gustavo Pascual Falcó o sobre el Privilegi de la Fira, així com l'adaptació per als més menuts de les 38 rondalles que va escriure Enric Valor.