MOROS Y CRISTIANOS Jordi Sellés pintará el Cartel y Àngel Lluís Ferrando dirigirá el Himno Serán dos de los protagonistas de las Fiestas del 2020 - Ambos cuentan con un amplio currículum tanto en el mundo de la música como en el de la pintura lunes, 21 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp A falta de poco más de medio año por las próximas fiestas de Moros y Cristianos, el ayuntamiento de Alcoy ha dado a conocer el nombre de dos de sus protagonistas. Se trata del director del himno, que será Àngel Lluís Ferrando Morales y el autor del cartel, Jordi Sellés Pascual. Ferrando será el 55º director del Himno de Fiestas, puesto que recordamos que fue en 1965 cuando por primera vez se hizo este acto. Será el 24 de abril cuando levantará la batuta y toda la gente agrupada en la plaza y las calles del alrededor cante el Himno de Fiestas compuesto por Gonzalo Barrachina y que la Junta General de la Asociación de San Jorge aprobó como tal el día 25 de febrero de 1917. Por su parte, Jordi Sellés, es un autor que reivindica el lugar «del humilde lápiz en el mundo del arte, el cual casi siempre es el germen y el principio de toda obra y por si solo es capaz de transmitir sensaciones con su trazo preciso y expresivo», además de pintor también ha realizado tareas de diseño en su dilatada trayectoria profesional. «Creo que son dos personas muy adecuadas para los puestos que ejercerán, los dos merecen este reconocimiento después de una larga y reconocida trayectoria. Àngel Lluís, es un director que ha renovado la forma de hacer conciertos de banda en nuestra ciudad, innovando y dándoles un valor añadido y Jordi Sellés, hace años que es uno de los más destacados dibujantes alcoyanos. Con este nombramiento queremos reconocer la trayectoria de los dos», ha explicado la concejala de Fiestas, Carol Ortiz. ÀNGEL LLUIS FERRANDO MORALES Nació en Alcoy en 1965 es titulado superior en Dirección de orquesta y Musicología, cursando sus estudios en el Conservatorio Superior de Aragón sota la direcció de Juan José Olives i Luis Prensa. Ha realizado cursos y seminarios de pedagogía, análisis, composición y dirección con especialistas de reconocido prestigio como por ejemplo Pilar Fuentes, Pilar Lago, Montserrat Sanuy, Jacques Chapuis, Yizhak Sadai, Guy Reibel, George Benjamin, Tomás Marco, Joan Guinjoan, José L. Castillo, Agustí Charles, Rafael Liñán, Pedro Guajardo, Francesc Cabrelles o Jan Cober. sí mismo ha trabajado diferentes aspectos de la música para la imagen con José Nieto, Carles Cases, Roque Baños, Eva Gancedo o Luis Ivars. Ha sido director artístico y titular de la Societat Musical “La Alianza” de Mutxamel (1997-2001), Esclats-Quartet de percussió (1999-2006), Associació Unió Musical de Bocairent (2002-2005), Unión Musical de Almoradí (2009-2011) y la Societat Musical “La Pau” de Beneixama (2011-2015). Desde 2007 es director de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi. En calidad de invitado ha dirigido la la Jove Orquestra Simfònica d’Alcoi (JOA), Orquestra clàssica de Sant Vicent del Raspeig, Conjunt de cambra de l’Orquestra Simfònica Alcoiana y la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza-Grupo Enigma (OCAZEnigma). Desde el 1987 compone, graba y dirige música para teatro, danza, cine y televisión, recibiendo por esta actividad diversas nominaciones y premios. Además de su trabajo al campo de la música aplicada, ha estrenado diferentes obras de carácter sinfónico a varias ciudades españolas, así como en Francia, México, Taiwán y USA, algunas de ellas igualmente galardonadas. Ha escrito artículos y estudios de carácter musicológico, así como impartido cursos musicales para profesorado, ponencias, comunicaciones y coloquios sobre temas musicales (Caeha, Universitat d'Alacant, Universidad de Zaragoza, Universitat Politècnica de València-Campus d’Alcoi, etc.). Ha colaborado en diferentes revistas especializadas. Actualmente su investigación se centra en los archivos bandísticos y la relación entre la música y la literatura. JORDI SELLÉS PASCUAL Alcoy, 1963. Aunque de formación autodidacta, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Alcoy y posteriormente en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de su localidad natal. Define su obra como realista, intimista y personal, gusta de plasmarla buscando la perfección y reflejando el más mínimo detalle; una de sus fuentes de inspiración la sitúa en el mundo árabe, tan lejano y a la vez tan cercano, el cual considera de una plasticidad única y tremendamente atractiva, creando obras en las cuales retrata personajes anónimos y situaciones cotidianas, así como temas de paisaje urbano, en los cuales plasma rincones, edificios, plazas, etc. rescatando imágenes de un pasado en blanco y negro y plasmándolas sobre el papel. El retrato también juega un papel destacado en su obra, intentando reflejar la personalidad del personaje con el trazo. Se considera, ante todo, dibujante aunque también ha realizado obras en otras modalidades artísticas tales como la acuarela y la plumilla; aunque en la ilustración a lápiz es donde se siente más cómodo. También realiza su labor en el campo del diseño gráfico, elaborando trabajos para empresas y entidades: imagen corporativa, publicidad, etc. Como ilustrador ha realizado numerosos trabajos para libros, publicaciones y revistas especializadas, así como también ha colaborado en diversos medios de comunicación escrita realizando viñetas e ilustraciones de artículos de opinión. Otra de sus pasiones es el diseño de vestuario y atrezzo para la Fiesta de Moros y Cristianos, faceta en la cual viene trabajando desde hace cerca de 30 años; no sólo para su localidad natal, Alcoy, sino también para diversas poblaciones que celebran esta famosa Fiesta, tales como Cocentaina, Altea, Oliva, Ibi, Albaida, Ontinyent, Muro del Alcoy, Villena, etc. También colabora anualmente con ilustraciones para la Revista de Moros y Cristianos que edita la Asociación de San Jorge de Alcoy, realizando la portada de la edición del año 2011. Ha formado parte de varias exposiciones tanto colectivas como individuales, éstas últimas son: - Sala de exposiciones. Palacio de Congresos de Alicante. 2011 - Círculo Industrial de Alcoy. 2012 - Casa de Cultura de Crevillent, V Festival Oriental del Mediterráneo. 2012 - Arte + Local. Castalla. 2013 - Galería “Portal a L’Art”.Muestra “Sinfonía de Luz y Color” Calpe 2014 - Sala de exposiciones “Cajamar” en Elche. 2014 - Sala de exposiciones Club de amigos de la Unesco. Alcoy 2016 - Casino Mediterráneo. Art al Casino. Orihuela 2018 - Galería Art Cuestion. Sta. Cristina de Vilariño (Ourense). 2019 - MAF (Museu Alcoià de la Festa). Dibujar, Diseñar…Crear. Alcoy 2019