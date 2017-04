The examples populate this alert with dummy content

GALA DEL DEPORTE Jorge Devesa, mejor deportista masculino de Ibi La localidad juguetera realizó la XIV Gala del Deporte en la que el futbolista ibense y ex jugador del Alcoyano fue galardonado – Este evento se celebra de forma bienal y reconoce a los diferentes sectores relacionados con el deporte jueves, 27 de abril de 2017 Ibi ha realizado la XIV Gala del Deporte en el Teatro Río, un evento bienal que reconoce a los mejores deportistas, clubes, entidades o empresas que están involucradas en el mundo del deporte ibense, en el caso de esta gala los premiados han sido respecto a las temporadas 2015 y 2016. El ex jugador del Alcoyano, Jorge Devesa, ahora mismo en la Unió Esportiva Cornellà, fue proclamado mejor deportista masculino. Aunque Devesa no pudo acudir al acto, agradeció el premio en su página de Facbeook: “Quiero agradecer al Ayuntamiento de Ibi, a la Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Ibi, al alcalde Rafael Serralta Vilaplana y a todos los vecinos de Ibi el premio y reconocimiento que recibí el sábado como Mejor Deportista Masculino Ibense. Fue una lástima no haber podido asistir y recoger el premio personalmente. Muchas gracias a mi familia y conocidos por estar presente en ese momento tan especial y muchas gracias a mi hermano José Javier Devesa García por haber recogido el premio de mi parte. Siempre digo que me siento muy orgulloso de ser de Ibi y de todo el cariño y apoyo que recibo de todos los ibenses, una vez más, ¡muchas gracias por el premio y por todas las felicitaciones! También darle mi enhorabuena a todos los nominados y premiados”. María Santoyo de gimnasia rítmica fue proclamada como mejor deportista femenina. Esport Viu recibió el premio al Mejor Club o Entidad Deportiva, mientras que en la categoría Mejor Equipo Masculino o Femenino el galardón fue para el Equipo Junior de Orientación CEAM-0. Como Mejor Entrenador/a, Jorge Peleteiro recibió el premio. El atleta Javier Mirón fue proclamado Mejor Deportista Promesa Masculino o Femenino. El también atleta Luis Arenas recibió el premio a Mejor Deportista Veterano/a. El galardón al Mejor Directivo/a fue para José Antonio Zambrana y AM Sonido fue proclamada como Mejor Empresa de Apoyo al Deporte Local. El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, y el teniente de alcalde del área de Cultura y Deporte, Antonio Rico, hicieron entrega de los premios durante la gala junto con el edil del Grupo Municipal PSOE, Sergio Carrasco, y la portavoz del Grupo Municipal EU, Noemí García. Al evento también asistieron diversos miembros de la Corporación Municipal así como numeroso público.