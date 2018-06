The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D Jorge Molina apadrina la entrega de reconocimientos a deportistas de élite El delantero alcoyano del Getafe cuenta a los jóvenes sus inicios y explica que con esfuerzo, todo es posible – 31 deportistas de élite alcoyanos reciben su reconocimiento miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Jorge Molina cerró las conferencias organizadas por el Centro de Deportes dentro del Esport en 3D. El delantero alcoyano, actualmente en la filas del Getafe de Primera División, cintó en su charla sus inicios y de cómo poco a poco se fue labrando el camino hasta llegar a Primera División. Duro camino desde Tercera División hasta la élite. Una vez terminada la conferencia, Molina entregó los reconocimientos a las 31 deportistas de élite que tiene Alcoy y que durante el año pasado formaron parte de la lista de deportistas de élite de la Comunidad Valenciana. Cada unos de ellos recibió un diploma conmemorativo, así como un carné con el cual poder hacer uso de las instalaciones deportivas municipales gratuitamente. Molina, que entregó los reconocimientos uno por uno con el alcalde Toni Francés, también hizo un repaso de su dilatada carrera, a la vez que destacó el esfuerzo y la superación como elementos clave en la carrera de todo deportista. Listado de deportistas merecedores de reconocimiento: NOMBRE DEPORTE NIVEL ANDREA SILVA PASCUAL PATINAJE ARTÍSTICO A ÁNGELA ANDUGAR GISBERT VELA B SONIA PLA RUIZ PATINAJE ARTÍSTICO B AIDA FRANCÉS GARCÍA FUTBOL SALA B NICOLÁS PARRES LLUCH CICLISMO B ADRIÁN SANCHIS REIG JUDO B VICENTE JUAN GARCIA BENEITO MONTAÑISMO B ISMAEL EWAN SANCHEZ MC ILROY MONTAÑISMO B FRANCISCO GARCIA VERDU TIRO OLIMPICO B OVIDI ALBERT ESPI TRIATLON B MARTA BELENGUER MARTÍNEZ BALONCESTO P CARLOS GALERA CANTÓ CICLISMO P SERGI VALERO CANTÓ CICLISMO P MARÍA BELLOSO POVEDA ORIENTACIÓN P RUBEN CATALA MORAL FUTBOL P MARTA TOMÁS BLANES GIMNASIA P JAVIER ALOS MIGUEL HOCKEY PATINES P GAIZKA ALOS VALOR HOCKEY PATINES P MARC CASTAÑER PASCUAL HOCKEY PATINES P PAU GANDIA BENEYTO HOCKEY PATINES P ARNAU GARCIA CUCO HOCKEY PATINES P FELIX GARCIA PIÑERO HOCKEY PATINES P TERESA PAYA SILVESTRE HOCKEY PATINES P NICOLAS SEGUI SEMPERE HOCKEY PATINES P JAVIER VERDU BLANQUER HOCKEY PATINES P HUGO VERDU DONOSO HOCKEY PATINES P IVO VIDAL TORREGROSA HOCKEY PATINES P GAIZKA PORRAS FERREIRO JUDO P BLANCA AURA SIRVENT PATINAJE ARTÍSTICO P ÁNGELA MIRA ABAD PATINAJE ARTÍSTICO P NOELIA RUIZ REYES PATINAJE ARTÍSTICO P