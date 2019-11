The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS CENTRO DE DEPORTES Jorge Molina, Néstor Abad y Maia Llacer los mejores del 2019 Por primera vez se reparten el máximo premio dos deportistas, la gimnasta, la mejor promesa jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ya sabe quiénes son los mejores deportistas del 2019. Por primera vez se reparten el máximo premio dos deportistas, Jorge Molina y Nestor Abad. La mejor deportista promesa será para Maia Llacer. La gala será el 22 de noviembre a las 20 horas en Ágora y será presentada por Nuria Trenzano. El deportista invitado es el karateca olímpico Damian Quintero. En cuanto a menciones especiales, recaerán en Toni Jordá de baloncesto local y Mónica Castillo, de fútbol sala femenino. Tres entidades serán nombradas por sus aniversarios, el Grupo Excursionista Ratot, El club Ajedrez Tabiya Alcoy y el club Patinaje Artístico Alcoy. El acto es abierto a todos los públicos, aunque se requiere invitación.