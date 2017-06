The examples populate this alert with dummy content

ASCENSO Jorge Molina vuelve a ser de Primera El delantero de Alcoy asciende con el Getafe a Primera División en su primer año como "azulón" junto a Bordalás domingo, 25 de junio de 2017 Jorge Molina, vuelve a lo más alto del fútbol nacional con el ascenso que consiguió con el Getafe el pasado sábado en el Coliseo Alfonso Pérez. El equipo de José Bordalás, tenía que remontar el 1-0 ante el Tenerife del partido de ida y lo hizo. En una primera parte loca el Getafe marcó dos goles en apenas 15 minutos, pero el ex de Alcoyano , Choco Lozano, marcó el 2-1 que daba el ascenso al equipo de las islas, pero antes del descanso volvió a marcar el equipo local y con el 3-1 el ascenso era "azulón", así finalizó el partido. Con este ascenso Jorge Molina vuelve a la Primera División, por lo que el objetivo por el que se le fichó queda cumplido por parte del jugador alcoyano.