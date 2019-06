The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Jorge Moltó, otro alcoyano en el proyecto El mediocentro de Alcoy será presentado la próxima semana, procede del Atzeneta viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Radio Alcoy puede confirmar que Jorge Moltó será presentado la próxima semana como jugador del Alcoyano. El mediocentro natural de Alcoy , es sub 23 y procede del Atzeneta. En los próximos días el club hará oficial la noticia de la llegada de otro jugador nacido en Alcoy. El jugador jugó en los juveniles del alocya y ha pasado entre otros por el Buñol y Atzeneta en Tercera División.