PREMIOS PROVINCIALES Jorge Ureña elegido mejor deportista de la provincia El atleta de Onil consigue el Premio al Mejor Deportista Masculino en los Premios del Deporte que organiza la Diputación de Alicante, un premio que el año pasado consiguió Néstor Abad martes, 15 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La XXXV edición de los Premios Provinciales del Deporte reconoció a la judoca alicantina María Bernabeu y al atleta natural de Onil Jorge Ureña como los mejores deportistas del territorio por los méritos y logros alcanzados durante 2017. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha inaugurado la gala y ha felicitado a todos los candidatos por su compromiso, sacrificio y constancia. El responsable provincial se ha referido a ellos como un ejemplo de superación y un modelo a seguir, especialmente para los más jóvenes, no sólo por los valores que transmiten sino también por su talento y gestión del éxito. Además, Sánchez ha anunciado que “vamos a poner en marcha unas ayudas para deportistas de la provincia que tienen que desplazarse desde sus localidades a centros de tecnificación o alto rendimiento. Un respaldo del Gobierno Provincial que les permita a ellos y a sus familias afrontar parte del gasto en desplazamiento que sus entrenamientos conlleva”. El Auditorio de la Diputación de Alicante ha sido el escenario escogido para esta cita anual que ha contado con la presencia de cerca de un millar de asistentes. La celebración de este importante evento, organizado en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva y en el que se han repartido un total de 36.400 euros en premios, ha contado también con la asistencia del diputado responsable del Área, Juanjo Castelló, y otras autoridades. El nadador ilicitano con discapacidad Luis Francisco Paredes, una de las estrellas de la selección española FEDDI en el Mundial de México celebrado el pasado año, y el Club Deportivo Agustinos, con una dilatada trayectoria, han sido otros de los galardonados durante el transcurso de esta ceremonia. Por su parte, en la categoría de Mejor Deportista Promesa, el Premio ‘Antonio Cutillas’ ha recaído en la joven tenista de Finestrat Vanesa Danko, mientras que en la modalidad de Mejor Técnico, el jurado ha reconocido el trabajo de José Ignacio Prades Pons, entrenador de balonmano de Petrer. El conocido presentador de Televisión Española Jesús Álvarez y la medallista olímpica Alejandra Quereda han sido los encargados de conducir el acto de entrega de estos galardones que, por primera vez, han contado con una página web en la que los ciudadanos han podido votar por sus candidatos favoritos. En este sentido, el ganador de esta votación popular con 6.112 votos ha sido Hugo Arillo Vazquez, del Club de Taekwondo de La Nucia, quien ha recibido un reconocimiento especial. Además, durante el evento también se han concedido dos menciones honoríficas, una a Francisco Praes, por su larga trayectoria vinculada al mundo del balonmano, y otra a los cinco pelotaris de la provincia que forman parte de la Selección Nacional de Pilota y que ganaron el Campeonato del Mundo de 2017. Así quedó el cuadro de Honor: Premios Provinciales del Deporte 2017 Mejor Deportista Masculino: Jorge Ureña Andreu , de Onil (Atletismo).

