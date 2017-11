The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO Jorge Ureña gana el trofeo al Mejor Atleta Español El atleta de Onil sucede a Ruth Beitia como ganador del trofeo José Luís Alonso al Mejor Atleta del año jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El atleta de Onil, Jorge Ureña , ha sido el ganador del trofeo José Luís Alonso que le acredita como el Mejor Atleta Español del año. Ureña ha sido subcampeón de Europa y plusmarquista español de heptatlon entre otros títulos. Sucede a Ruth Beitia que el año pasado fue galardonada con esté importante título personal. Es la segunda vez en las 26 ediciones que tiene este premio que lo gana un atleta de pruebas combinadas, sólo antes, Antonio Peñalver lo había conseguido tras ganar la plata en Barcelona 92. El que más veces ha ganado este galardón ha sido Paquillo, Fernandez que lo ha logrado hasta en cuatro ocasiones. El 12 de diciembre en la capital de España será la entrga de este premio que le acreditará como Mejor Atleta del año.