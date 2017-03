The examples populate this alert with dummy content

HEPTATLÓN Jorge Ureña, subcampeón de Europa El atleta de Onil logra la plata en el Campeonato Europeo de atletismo en pista cubierta celebrado en Belgrado - El combinero concedió una entrevista en Ser Deportivos tras batir el récord de España de heptatlón el pasado mes de enero domingo, 05 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/02/2017) El atleta combinero de Onil, Jorge Ureña, se ha proclamado subcampeón de Europa en los Campeonatos Europeos de Atletismo en pista cubierta del 2017 celebrados en Belgrado. Ureña, con una marca de 6.227 puntos en heptatlón, se ha alzado con la medalla de plata siendo esta la cuarta y última medalla para los atletas españoles en este campeonato. Ureña, con la plata prácticamente asegurada, arrancó la última prueba que fueron los 1.000 metros, con las esperanzas de que el objetivo después de batir su propio récord nacional el pasado mes de enero, que era la medalla, se hiciese realidad. Y así fue, el joven combinero de 23 años se colgó la plata tras realizar un tiempo de 2:43.66, dos segundos por encima de su plusmarca nacional. Pero aun así, Ureña, con este logro, consigue resarcirse de los tres nulos en lanzamiento de disco del pasado año que le supusieron la eliminación en los Europeos. De esto y de otras muchas cosas nos habló el atleta de Onil en la entrevista concedida a Radio Alcoy, en Ser Deportivos, el pasado 1 de febrero. Esta plata llega dos años después de que Ureña se colgase la misma medalla en los Europeos sub-23 al aire libre. La jornada dominical arrancó muy bien para el de Onil, que en los 60 vallas rebajó en tres centésimas su récord con un tiempo de 7.78 añadiendo 1.038 puntos a los que ya tenía, 3.446 de las pruebas del sábado, hasta ascender esa cifra a 4.484. Las vallas, según Ureña, es la prueba en la que más cómodo se siente. En las otras pruebas, en pértiga, un centímetro le distanció de su marca personal ya que el de Onil saltó cinco metros justos añadiendo 910 puntos a su cuenta particular que le llevó al final de la jornada a la plata. El pasado 29 de enero, Ureña volvió a batir su propio récord de España de heptatlón con la friolera cifra de 6.249 puntos que le llevó directo a los Europeos donde su objetivo de "ir a por las medallas” se ha cumplido.