RECONOCIMIENTO Jorge Vaquer y Jesús Vidal, premiados por su trayectoria La Asociación Nacional de Cosmética y Perfumería reconoce la labor de los empresarios alcoyanos - Carmen Vidal, fundadora de Germaine, también ha sido homenajeada a título póstumo miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Stanpa, Asociación Nacional de Cosmética y Perfumería, ha querido reconocer la trayectoria y la labor de los empresarios alcoyanos Jorge Vaquer y, Carmen y Jesús Vidal. El acto ha sido un homenaje en que se ha querido reconocer la labor de los fundadores de la cosmética y perfumería del siglo XX en España. El acto ha tenido como lema Un siglo de belleza y ha reunido a más de 50 empresas fundadoras del sector. Jorge Vaquer, presidente de Nirvel Cosmétics SL, ha recibido la Insignia de Oro y un título acreditativo de reconocimiento como figura histórica. Germaine de Capuccini ha recibido un doble reconocimiento, a Jesús Vidal, Presidente de Honor y a Carmen Vidal, fundadora de la firma, a título póstumo. Todos ellos han sido reconocidos por su contribución a la Historia de la Perfumería y Cosmética de nuestro país.