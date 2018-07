The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Jornada electoral en el PP de Alcoy Las votaciones se prolongan hasta las 20.30 horas para decidir qué dos candidatos pueden ser elegidos como presidente de los conservadores en el próximo congreso nacional jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp 71 afiliados al Partido Popular de Alcoy están llamados este jueves a las urnas para elegir al nuevo presidente de los conservadores en sustitución de Mariano Rajoy. En las primarias los afiliados deciden los dos candidatos que llegarán a la votación final, que queda en manos de los compromisarios que acudan al congreso nacional del partido. El secretario general del PP de Alcoy, Nacho Palmer, explica que el horario de votación es amplio. Se prolonga hasta las 20.30 horas. El recuento será rápido, dada el bajo número de electores. No obstante, la agrupación de Alcoy ha destacado por la alto porcentaje de participación: el 67,6% de los 105 militantes se inscribió para votar. En el conjunto de España el porcentaje fue del 7,6% de los militantes. En la sede del PP de Alcoy votan también los afiliados de la comarca a excepción de Banyeres, cuya agrupación tiene mesa propia. Al congreso extraordinario, que se celebra los días 20 y 21 en Madrid, asistirán cuatro compromisarios de Alcoy.