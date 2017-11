The examples populate this alert with dummy content

LOS DOS EN CARRUSEL Jornada envenenada para Alcoyano y Alcodiam Los dos juegan ante los colistas – Los partidos los podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 OM, App Ser o esta misma web desde las 11.45 del domingo viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/11/2017) Alcoyano y Patín Alcodiam tienen partidos “trampa”. Ambos juegan a domicilio , ante los colistas y coincidirán en horario. El Alcoyano lo hará en Zaragoza ante el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza y que lleva 13 partidos sin ganar. Los maños han “crecido mucho con respecto el inicio de liga y no son los mismos, han mejorado mucho y es un equipo muy competitivo”, dice el entrenador del Alcoyano, José Galiana a la hora de valorar al conjunto de César Láinez. Los aragoneses tiene la friolera de 27 goles en contra, lastre que le deja en la cola de la clasificación. José Galiana no podrá contar con Roberto Alarcón que está lesionado, mientras que recupera a Omgba y Mariano Sanz. El árbitro del partido será el catalán David López Jimenez. El partido comenzará a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Por su parte el Patín Alcodiam, también jugará ante el colista de la Ok Liga en hockey sobre patines. Los de Punset afrontan este choque desde la quinta plaza tras el último empata y hace que el encuentro ante el Arenys de Munt sea más complicado por las necesidades del conjunto catalán. Ya que como pasa en el fútbol , el rival del Patín Alcodiam no ha ganado en ninguna de las seis joranadas que se han disputando. Lo que más llama la atención son los pocos goles que ha marcado el Arenys de Munt, siete en seis partidos, repartidos en cinco jugadores. Los árbitros que dirigirán el partido serán Ribo Navarro y Gorina Bail. El encuentro comenzará a las 12.15 horas. Todo lo que pase en los dos partidos lo contaremos en Carrusel Deportivo Alcoy, desde las 11.45 horas en el 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.