CD ALCOYANO Jornada de radio y calculadora La cuenta para el Alcoyano es ganar, pero si no lo hace todavía hay muchas posibilidades de salvación miércoles, 15 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/05/2019) Las cuentas para el Alcoyano si gana son muy claras, matemáticamente se salvará. Pero en el supuesto que no lo haga, la posibilidad de combinaciones ronda el centenar debido a los equipos implicados. Para resumir, en caso de empate sólo bajaría de categoría si se juntan dos combinaciones. También hay dos combinaciones que le dejarían en promoción de descenso y otras seis le dejarían en Segunda B, esto en caso de empate. Si el Alcoyano pierde su partido ante el Conquense, aun así, hay tres combinaciones que le dejarían salvado, tres en promoción y en cuatro combinaciones descendería de categoría. En cualquier caso para no tener que sacar la calculadora, lo mejor sería una victoria para dejar fuera toda especulación. Los partidos que tendrá que ver de cerca son: Mestalla - Español B, el conjunto catalán defiende la cuarta plaza de play off de ascenso, mientras que el Mestalla depende de sí mismo para salvarse. Ejea – Peralada, el Ejea no está matemáticamente salvado, e incluso una carambola le puede dejar en Tercera División, pero depende de sí mismo, el Peralada con la derrota del domingo ante el Alcoyano, necesita un milagro en forma de resultados para salvarse, en la localidad catalana se da por descendido virtualmente. Olot – Sabadell , el Sabadell depende de sí mismo para salvar la categoría porque esta fuera del descenso, el Olot no se juega nada, pero nadie se fía ya que la semana pasada no se jugaba nada ante el Teruel, que se jugaba la vida y le endosó 1-4. Castellón – Barcelona B, el Barcelona B no se juega nada y todo apunta que muchos jugadores vayan con el primer equipo, lo que deja a las claras que no sea justo que los filiales no pueden competir en la misma liga, ya que están condicionado la competición. Por casos como este se pide la liga de filiales. El Castellón depende de sí mismo para como mínimo jugar el play out en caso de que Sabadell y Alcoyano ganen y Mestalla y Ejea puntúen. Si todos esto pinchan y el Castellón gana, se salvará matemáticamente. Cornellà – Teruel, el Cornellà necesita ganar y esperar para meterse en play off de ascenso, para ello tiene que perder el Espanyol B ante el Mestalla. Si pincha el filial periquito, el Cornellà puede alcanzar la cuarta plaza. El Teruel necesita ganar si o sí y espera. Si gana se salvará si pierden Alcoyano, Sabadell y Castellón. Ahora mismo esta en zona de descenso pero con los mismos puntos que el Castellón que está en puestos de play out y a un punto de la salvación directa que la marca el Sabadell y Alcoyano. Recordar que el club abrirá las puertas gratuitamente en los fondos de Gol A y Gol B, y que los socios de Tribuna y General disponen en las oficinas del club, de dos invitaciones.