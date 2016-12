The examples populate this alert with dummy content

Resumen del día Jornada de reflexión Los alcoyanos celebran el día de San Jorge como un tránsito de culto y devoción entre las Entrada y la Batalla de Arcabucería final sábado, 23 de abril de 2016 La celebración del día de San Jorge es un tránsito entre la contundencia de las Entradas del primer día y la fuerza del Alardo que cierra la Trilogía. Este 23 de abril ha unido a festers y devotos entorno a su patrón en una jornada propicia para la reflexión. Desde la Segunda Diana, con claro protagonismo infantil que representa la perpetuidad de la fiesta alcoyana, o la Procesión de La Reliquia y posterior Misa Mayor, que ha retrotraído a los alcoyanos a los orígenes religiosos y de culto de la celebración, o la Procesión General en la que la imagen equestre de San Jorge ha compartido protagonismo con el personaje de la jornada, el pequeño Juan Anduix, Sant Jordiet 2016. Tras la reflexión los alcoyanos se entregan a la batalla del domingo 24, en la última jornada de sus Moros y Cristianos.