The examples populate this alert with dummy content

EVENTO Jornadas con mucho sabor en Alcoy El ciclo, que se desarrollará del 19 de noviembre al 1 de diciembre, incluye la oferta de menús, con el arroz como plato principal, en catorce restaurantes y una feria gastronómica en Àgora lunes, 18 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/11/2019) Alcoy está a las puertas de estrenar jornadas de gastronomía en las que catorce restaurantes ofrecerán menús, con el arroz como plato principal, entre el 19 de noviembre al 1 de diciembre. Asimismo, Ágora acogerá este sábado una feria donde 24 expositores mostrarán productos de proximidad y en la Cámara de Comercio se desarrollará una sesión dedicadas a los profesionales del sector. Indira Amaya, presidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para explicar la programación prevista para el desarrollo de la Feria Gastronómica de Alcoy.